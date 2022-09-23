Konya’da “7. Uluslararası Hemşirelik Kongresi” başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi açılış programıyla başladı.

Ana teması “Hemşirelikte Değişimi Yönetmek: Yeni Dünya, Yeni Zorluklar, Yeni Yollar” olan kongrenin açılış törenine NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, Hazreti Mevlana’nın 22. Kuşak Torunu Esin Çelebi Bayru, akademisyen, hemşire ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan NEÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Ege, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Kongremizin hemşirelik mesleğinin saygınlığına, gelecek perspektifine, bilime ve insana olan inancına yakışır, üretken ve fikirlerin paylaşıldığı bir kongre olmasını diliyorum. Sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak amacıyla; araştırma, değişim, bilişim, etik, bakım gibi konularda bilimsel bilgilerin paylaşılması için ulusal ve uluslararası bilim insanlarını kongremize davet ettik. Yeni bilimsel bilgi ve uygulamaları paylaşmak üzere, sizleri, geçmişin mirasını ve kültürel birikimini bugünle birleştirmiş, dünyanın “Mevlana” ile tanıdığı; hoşgörü ve sevgi şehri Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Sağlık alanındaki hızlı gelişmelere ayak uydurabilmek için her zaman daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Modern tıp iyileşmek için hem gereken zamanı azaltıyor, hem de şansı artırıyor. Sağlık alanındaki hızlı gelişmeler tüm sağlık çalışanlarının bilgisini, uygulamalarını yeniden gözden geçirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmek için daha fazla çalışmaya, çok daha fazla dayanışmaya, ve hızlı kararlar almaya ihtiyaç var. Bu değişimin farkında olabilmek için güncel bilgiyi takip etmek ve hızlı uyum sağlamak çok önemlidir. Çünkü zaman ve sağlık, ancak kaybedince değerini anladığımız iki önemli hayat unsurudur” şeklinde konuştu.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Hemşireler birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının bilimsel yöntemlerle sağlanmasında görevini özveriyle yerine getiren, ’önce insan’ diyerek topluma hizmeti ilke edinmiş, bir meslek grubudur. Bu nedenle değişime uyum sağlama sorumlulukları vardır. Bu çerçevede kongreler bilimsel bilginin paylaşıldığı meslek gruplarını bir araya getiren güzel fırsatlardır. Bu kongrenin katılımcılara hem akademik hem de sosyal açıdan katkıda bulunacağını umut ediyorum. COVID-19 süreci ve günümüz teknolojileri ile önemi fark edilen temaları dikkate aldıkları için, bugünün gerçekleşmesini sağlayan, çeşitli üniversitelerdeki akademisyenleri, hemşireleri bir araya getiren Kongre ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından program oturumlarla devam etti. Hemşirelik alanında birçok önemli konunun masaya yatırılacağı kongre 25 Eylül’de sona erecek.