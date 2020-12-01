Konya’da 55-64 yaş arası yolcular için özel taşıma sistemi

Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanan Konya Büyükşehir Belediyesi, 55-64 yaş arasındaki yolcuları salgından korumak amacıyla “Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım (PDT)” adıyla ayrı bir toplu ulaşım ağı ile hizmet vermeyi planlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 55-64 yaş arası yolcuları alternatif bir toplu taşıma ağıyla taşıyacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgınına karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da çeşitli önlemler aldıklarını belirterek, alınan önlemlerle salgını en az hasarla atlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Salgın boyunca hayatın her alanında gerekli önlemleri alarak Konyalıların sağlığını ön planda tutmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Toplu taşımada şimdi yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. 55-64 yaş arası hemşehrilerimizi toplu ulaşımdan ayırarak alternatif bir ulaşım ağı ile taşımaya gayret edeceğiz. Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım (PDT) adını verdiğimiz bu sistemde öncelikle bu yaş guruplarında olan hemşehrilerimizi korumayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ön talepler 9 Aralık’a kadar alınacak

PDT hizmeti planlaması için öncelikle 9 Aralık’a kadar ön talep toplayacak olan Konya Büyükşehir Belediyesi, ön talepler sonrasında yapılacak planlama ile PDT hatları oluşturacak. PDT hizmetinin verilip verilmeyeceği yapılacak ön talep durumuna göre belirlenecek. PDT servislerine kesin kayıt yaptıran kişiler haricinde diğer yolcular binemeyecek. Pandemi Dönemi Toplu Ulaşım Projesi yürürlükte olduğu dönemde normal ulaşım ağı da hizmetine devam edecek. PDT servis ücreti aylık 150 (yüz elli) TL olarak planlanıyor. Konuyla ilgili ön başvurular “pdt.konya.bel.tr” adresinden yapılırken; detaylı bilgiye mesai saatleri içinde 444 55 42 - 4627 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.