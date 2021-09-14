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Konya’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

KONYA 14.09.2021, 15:46
Konya’da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Hükümet Konağı karşısında bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, resmi kurumların bulunduğu binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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