Konya’da 3x3 Basketbol Turnuvası heyecanı yaşandı

Konya Büyükşehir Belediyesi “Spor Konya” projesi çerçevesinde ödüllü 3x3 Basketbol Turnuvası düzenledi. 3 gün süren ve 128 sporcunun katıldığı turnuva sonunda ilk 3’e giren takımlar ödüllendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Konya” projesi çerçevesinde düzenlediği spor etkinlikleriyle gençler sporla iç içe oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde organize edilen 3x3 Basketbol Turnuvası sporculardan ve basketbol severlerden ilgi gördü. 32 takım ve her takımda 4’er kişinin bulunduğu toplam 128 basketbolcunun boy gösterdiği turnuvada takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilirken; Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 8 elit takımın da dahil olduğu turnuvada sporseverler basketbola doydu.