Konya’da 300 bin lira değerinde büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Konya’nın Ahırlı ilçesinde çalınan yaklaşık 300 bin lira değerinde 4 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahırlı ilçesine bağlı Kuruçay Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından İ.A.’ya ait ahırdan Berat Kandili gecesinde 300 bin lira değerindeki 4 büyükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine Ahırlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan hayvanların Beyşehir ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Ekipler, hayvanları çaldığı iddia edilen M.A.’yı gözaltına alırken, hayvanlar ise sahibine teslim edildi. Şüpheli M.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.