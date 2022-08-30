Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra “Pedallar Zafer İçin Dönüyor” adlı bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet turunun startı, Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından verildi. Etkinliğe katılan sporcular, Anıt Alanından başlayıp Konya Askeri Şehitliğinde sona eren turda, Zafer Bayramı’nı kutlamak için pedal çevirdi. Etkinlikler, bisiklet turunun ardından Konya Valiliğinde tebriklerin kabulü ve Feritpaşa Caddesinde düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Burada Konya Valisi vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay araç ile vatandaşları ve öğrencileri selamlayarak bayramlarını kutladı. Selamlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrencilerin şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ile devam etti. Kutlama programı resmi geçit töreniyle sona erdi.

Programlara, Vali Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra askeri ve mülki erkan, siyasi parti yöneticileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.