Konya’da 29 Ekim kutlamaları
KONYA’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 97. YIL DÖNÜMÜ PANDEMİ NEDENİYLE KISITLI OLARAK ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.
Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Kültür Park’ta bulunan amfi tiyatroda yapılan kutlamalar sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdooğan’ın mesajının okunmasıyla devam etti. Mesajın ardından konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Türk milletinin tarihteki en parlak başarılarından biri olan Cumhuriyet’in ilanının 97. yılını kutladıklarını söyledi.
“Cumhuriyet, kurtuluş mücadelesinin eseridir”
Cumhuriyet’in Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu anlatan Vali Özkan, “Cumhuriyetimiz; mana ve gücünü, milletimizin ortak iradesinden almaktadır. Cumhuriyet; büyük bir imanla gerçekleşen kurtuluş mücadelesinin eseridir. Cumhuriyet misakının temelini, ülkesine sadakatle bağlı tüm insanlarımızın eşitliği ve özgürlüğü fikri oluşturmaktadır. Cumhuriyet; memleketin dört bir yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman Anadolu halkının olağanüstü bir gayret ve fedakarlığı ile başlattığı mücadelenin destansı bir sonucudur” dedi.
Konuşmanın ardından Mehter Takımı’nın gösterisi izlendi. Programa protokolün yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.
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