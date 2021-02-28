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Konya’da "28 Şubat’ın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu söyleşi gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Türkiye tarihine post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinin 24’üncü yılında “28 Şubat, Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

KONYA 28.02.2021, 17:42
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Konya’da "28 Şubat’ın Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu söyleşi gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), Türkiye tarihine post-modern darbe olarak geçen 28 Şubat darbesinin 24’üncü yılında “28 Şubat, Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından 28 Şubat post-modern darbesinin yıldönümünde “28 Şubat, Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu online söyleşi gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalından canlı yayınlanan söyleşinin açılış konuşmasını yapan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 28 Şubat darbesinin sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Zorlu, “Hele yeni nesile bunun çok iyi anlatılması lazım. Gelinen nokta itibariyle bugün dindar insanlar; hem sosyal hem ekonomik hem siyasal hem eğitim alanında yaşamın her alanında istedikleri gibi yaşayabiliyorlar, istedikleri gibi düşünebiliyorlar, istedikleri gibi giyinebiliyorlarsa bunun arkasında 28 Şubat sürecinde çekilen çile var, üzüntü var, keder var, gözyaşı var, dayak var her şey var. Buralar kolay gelinmedi” dedi.

"28 Şubat toplum üzerinde derin yaralar bıraktı"

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Uzbaş da, “28 Şubat tüm toplum üzerinde derin yaralar bırakan bir tarih. Gücünü 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül hayranı militarist zorbalardan alan sözde medya patronlarının da köpürttüğü 28 Şubat, devletin kabine saplanan hançerin, milletin göğsünde bıraktığı derin yaranın adıdır. Kendilerini devletin sahibi, milletin efendisi gören zihniyet, hükümetlerin iplerini ellerine aldıkları birkaç yıllık zaman sürecinde devleti sosyal ve ekonomik uçurumun kenarına getirmişler, milleti 70 sente muhtaç etmişlerdi. 3 Kasım 2002 ise 28 Şubat 1997’nin rövanşı oldu aslında. Aziz millet 4.5 yıllık baskıcı 28 Şubat döneminin rövanşını demokratik seçimler neticesinde ezici bir üstünlükle aldı. Milletin iktidarı; millete huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirdi. Biz her zaman milletimizin engin sağduyusuna güveniriz. Unutmamalıyız ve unutturmamalıyız ki; Allah’ın gücü ve iradesi dışında dünyada milletin iradesi ve gücünün üzerinde hiç bir irade ve güç yoktur” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Gazeteci Ahmet Tezcan’ın yaptığı “28 Şubat, Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu panelde; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanlarından İsmail Kahraman, İktisatçı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, darbe sürecini ve anılarını paylaştı.

"Mesele Türkiye’nin ayağa kalkmasını önlemekti"

TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, 28 Şubat sürecinde Türkiye’nin Refah-Yol hükümetiyle ekonomide büyük işler başararak ülkenin geliştiğini anımsatarak, “Mesele Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, ayağa kalkınmasını önlemekti. Çünkü haçlı savaşı devam ediyor. Hilal ve haçın savaşı sürüyor. Türkiye ise hilalin lideridir. Tarihten gelen misyonunu yükleniyor. Bunu Cumhurbaşkanımız şu anda fevkalade devam ettiriyor. Cenab-ı Hak öyle günleri bizlere bir daha göstermesin” ifadelerini kullandı.

"28 Şubat darbesini rabbim zelil etti"

Prof. Dr. Ömer Bolat, “Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat darbesini Rabbim zelil etti ve bugün insanlar özgürce inançlarını, kimliklerini ifade ediyor. O dönemde insanlar dindarım ya da Müslümanım demeye korkuyordu. Oralardan buraya geldi Türkiye. Özetle, 28 Şubat dönemi Türkiye’de yükselen İslami değerlerin, hareketlerin kökünün kazınması için yapılmış bir darbeydi” şeklinde konuştu.

Dönemin Başbakanlarından Tansu Çiller’in danışmanlığını yapan AK Parti eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık da, “Tansu Hanım’a Refah-Yol hükümetinin kurulmaması için yapılan baskıları size anlatamam. Çok ağır baskılar yapıldı. Medya da yaptı bunu; birtakım askeri çevreler de yaptı. Evini subaylar bastı. Biz de elimizden geldiğince bunları savuşturmaya çalıştık” dedi.
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