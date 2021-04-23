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Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

KONYA 23.04.2021, 11:48
Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Alanında pandemi tedbirlerine uygun olarak dar kapsamlı düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen törene, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, merkez ilçe milli eğitim müdürleri, temsili olarak okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.
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