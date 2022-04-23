Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Konya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı’na çelenk koyulması ile başladı. Mevlana Kültür Merkezinde devam eden kutlamalarda Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün açılış konuşmasının ardından öğrenciler halk oyunu gösterileriyle yöresel oyunlar oynadı ve şiirler okudu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da çeşitli sportif gösterilerde bulundu. Okullar arası düzenlenen “Senin Gözünde 23 Nisan” temalı resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Kutlama programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Özkan ve Başkan Altay makamlarını öğrencilere devretti

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Vali Vahdettin Özkan, koltuğunu temsili olarak 4. sınıf öğrencisi Ahmet Kerem Çelik’e bıraktı. Temsili olarak valiliği devralan Ahmet Kerem Çelik, makama oturduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Temsili Vali Çelik, okullardaki sportif faaliyetlerin artırılması, bilim ile ilgili etkinliklerin artırılması ve kütüphanelerin zenginleştirilerek kitap sayılarının artırılması talimatlarını verdi. Temsili Vali Çelik, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç’u arayarak sağlıkla ilgili projelerin hızlandırılması talimatını verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da makamını 3. sınıf öğrencisi Gülnihal Sürmeligöz’e devretti. Makamı arkadaşı Murathan Açıkgöz ile birlikte devralan Gülnihal Sürmeligöz, “Bizler vatan ve bayrak sevgisini, iyi insan olmayı öğretmenlerimizden ve ailelerimizden öğreniyoruz. Bugünün çocukları ve yarının büyükleri olarak sizden alacağımız bu bayrağı daha iyi yerlere taşımak için çok çalışacağız. Okullarımızda gerçekleştirdiğiniz Medeniyet Okulu ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın gibi yaptığınız projeler için çok teşekkür ederim. Tüm arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım” diye konuştu.