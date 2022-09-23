Konya’da 2. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından bu yıl 2’incisi düzenlenen Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu başladı.

Konya gastronomisinin ve adına türbe yapılan tek aşçıbaşı olan Ateş Baz-ı Veli’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen sempozyuma Türkiye’den ve dünyadan 200’ün üzerinde bilim insanı katılacak. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, “Kadim şehrimiz Konya, ilim ve kültür açısından önemli medeniyetlerin ve şahsiyetlerin izlerini taşımaktadır. Bu maddi ve manevi değerlerin korunması ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hem bu amaca katkı sunacak hem bilimsel bir boşluğu dolduracak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise, dünyada türbesi yapılan tek aşçı olan Ateş Baz-ı Veli Hazretleri’nin hatırasını yaşatmanın oldukça kıymetli bir vazife olduğunu belirterek, “Düzenlenen sempozyum Ateş Baz-ı Veli’yi daha çok anlamak ve anlatmak adına şüphesiz önemli bir dönüm noktası olacak. Sempozyum süresince birbirinden değerli bilgileri ve fikirleriyle bize rehberlik edecek tüm hocalarımıza ve sempozyumun düzenlenmesinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

24 Eylül’e kadar sürecek sempozyuma Türkiye’den ve dünyadan 200’den fazla bilim insanı katılacak. 2 gün boyunca Konya’nın yemek kültürü, yemek tarihi, Mevlevi mutfağı, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı ve dünya mutfakları üzerine sunumlar yapılacak. Sempozyum ile Konya Gastronomisi ve adına türbe yapılan tek aşçıbaşı olan Ateş Baz-ı Veli’nin de tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor.