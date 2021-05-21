Konya’da 2 bin 395 sürücüye ceza

Konya’da polis ekiplerinin 4 gün içerisinde yaptığı trafik denetimlerinde 2 bin 395 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 101 araç trafikten men edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin 17-21 Mayıs tarihleri arasında yaptığı denetimlerde bin 277 sürücüye hız sınırı ihlali, 344 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 753 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 10 sürücüye alkollü araç kullanmak ve 11 sürücüye fazla yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı. Toplamda 2 bin 395 sürücüye işlem yapılırken, 101 araç ise trafikten men edildi.