Konya’da 16 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Konya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız 13 adet tek namlulu, 1 adet otomatik ve 2 adet kısa pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde C.Y. isimli şahsın, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesinden temin ettiği kaçak av tüfeklerini Doğu illerine göndereceği yönünde ihbar aldı. Ekipler, ihbar üzerine Seydişehir-Konya Karayolunda yapılan yol uygulaması esnasında şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 13 adet tek namlulu, 1 adet otomatik ve 2 adet yurt içinde satışı yasak olan kısa pompalı av tüfeği olmak üzere toplam 16 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.