banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Konya’da 150 adet tarihi eser ele geçirildi

Konya’nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

KONYA 29.04.2021, 20:51
3
Konya’da 150 adet tarihi eser ele geçirildi

Konya’nın Ilgın ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 150 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ilgın ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi Orhaniye Kavşağı mevkisinde 2 şahsın tarihi eser niteliğinde bulunan objeleri satmak için müşteri aradıkları haberini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekiplerin O.K. (18) ve T.K.’nin (23) üstünde yaptığı aramada 97 adet, ikametlerinde ise 53 adet olmak üzere toplamda 150 adet sikke, yüzük, ok ucu, çan, taş gibi çeşitli malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?