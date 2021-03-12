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Konya’da 112 Acil Sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, pandemi sürecinin en önemli parçalarından biri olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

KONYA 12.03.2021, 16:34
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Konya’da 112 Acil Sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü, pandemi sürecinin en önemli parçalarından biri olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Teşekkür belgesi törenine, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yöneticiler ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu çalışanları katıldı. Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Çok uzun ve yorucu bir dönemin yıldönümündeyiz. Bu sürecin sağlık ayağını hep birlikte omuzladık. Sağlık kısmı pandemi döneminin lokomotifi konumunda oldu. Sağlık ekibinin de ön safında 112 çalışanları bulundu. Son bir yıldır türlü fedakarlıklar göstererek çalıştığınızın farkındayız. Böylesine bir dönemde göstermiş olduğunuz gayret ve başarılarınızdan dolayı hepinizi ayrı ayrı kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.

Ülkemizde salgın ile yürütülen mücadelenin diğer ülkeler tarafından hayranlıkla izlendiğini ifade eden Prof. Dr. Koç, “Pandemi ile mücadelemizi Cumhurbaşkanımızın dirayetinde, Sağlık Bakanımızın önderliğinde son derece güzel bir şekilde yürüttük. Çok güçlü ülkeler diye adlandırılan bazı ülkelerde karşılaşılan manzaraları çok şükür bizler yaşamadık. Hastane koridorlarında mağdur olan hastamız olmadı, yoğun bakım yatağı bulamayarak kaybettiğimiz hastamız olmadı, yaşlarından dolayı ölüme terk edilen hastamız olmadı. Maalesef bu söylediğim olaylar Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaşandı. Bizler görevlerimizi eksiksiz yapma gayreti göstereceğiz ki memleketimiz ayakta durabilsin ve yoluna devam etsin” şeklinde konuştu.

Fiziki şartları ve teknik imkanları kötü durumda bulunan tek bir 112 istasyonu dahi kalmaması için önemli bir mesai harcadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Koç, “112 istasyonlarımız için ortaya bir hedef koyduk ve bu hedefi gerçekleştirmek için çaba sarf ettik. Bu bağlamda bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizin desteği ile şu ana kadar 40’a yakın istasyonumuzu yeni yerlerine taşıdık. Bu süre zarfında istasyon sayımızı 81’e çıkartmayı başardık ve bakanlığımızın desteği ile 62 ambulansımızı yeniledik. Yeni projelerimiz devam ediyor, çok şükür yapılan her projemiz diğerinden daha güzel oluyor. İlçeler de dahil olmak üzere tüm istasyonların modern şartlarda hizmet sunması adına çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç’un konuşmasının ardından sağlık çalışanlarına teşekkür belgeleri verildi.
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