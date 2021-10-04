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Konya’da 11 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, evinin önünde tartıştığı 13 yaşındaki başka bir çocuk tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

KONYA 04.10.2021, 15:39
Konya’da 11 yaşındaki çocuk göğsünden bıçaklandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 11 yaşındaki çocuk, evinin önünde tartıştığı 13 yaşındaki başka bir çocuk tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki L.P., evinin önüne geldiği sırada sokak üzerinde tartıştığı 13 yaşındaki E.K. tarafından kelebek tabir edilen bıçakla göğsünden bıçaklandı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli çocuk, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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