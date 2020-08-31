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Konya’da 10 kilo uyuşturucu yakalandı
KONYA’DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYONLARDA 10 KİLO 780 GRAM UYUŞTURUCU MADDE İLE 9 BİN 741 SENTETİK HAP MADDESİ ELE GEÇİRİLİRKEN; 9 ŞAHIS HAKKINDA ‘UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK’ SUÇUNDAN YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI.
KONYA 31.08.2020, 15:36
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Konya’da 10 kilo 780 gram uyuşturucu madde ile 9 bin 741 sentetik hap maddesi ele geçirilirken 9 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmada 10 kilo 299 gram uyuşturucu madde, 96 kök hint keneviri ele geçirildi. Olaylarla ilgili toplam 9 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 9 bin 741 adet sentetik hap maddesi ile 481 gram uyuşturucu madde yakalandı. Ayrıca 3 tabancaya da el konuldu.
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