Konya Valisi Özkan koordinasyonunda Hatay’dan 64 bin 427 depremzede tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay’da Tahliye Çalışma Grubu Koordinatörü olarak görevlendirilen Konya Valisi Vahdettin Özkan koordinasyonunda, oluşturulan tahliye noktalarından 64 bin 427 depremzede çeşitli vasıtalarla 41 noktaya tahliye edildi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Hatay’da Tahliye Çalışma Grubu Koordinatörü olarak görevlendirilen Konya Valisi Vahdettin Özkan da, depremin ilk gününden itibaren bölgede yürütülen çalışmaları koordine ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren hızlı reaksiyon alınması için Konya Valiliği koordinasyonunda oluşturulan İl Kriz Merkezi 24 saat esaslı çalışmaya geçti. İl Kriz Merkezi olarak Konya’dan 449’u iş makinesi toplam bin 43 araç Hatay’a sevk edildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan koordinasyonunda Hatay Polis Eğitim Merkezi yanında oluşturulan tahliye noktası ile İskenderun Garı ve Limanından; karayolu ile 15 bin 45, demiryolu ile 9 bin 978, deniz yolu ile bin 278 ve hava yolu ile 38 bin 126 kişi olmak üzere toplam 64 bin 427 depremzede çeşitli illere sevk edildi. Vali Özkan, bu süreçte kendi imkanları ile tahliye olan 94 bin 506 depremzede vatandaşa da 28 bin 615 ‘yol masrafı belgesi’ verildiğini ifade etti.

"Konya’da 56 bin 329 depremzede vatandaş misafir ediliyor"

Konya’dan Hatay’a bugüne kadar 255 konteyner, bin 164 çadır gönderildiğini belirten Vali Özkan, “Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Sanayi Odası ile koordineli olarak bölgeye haftalık 150 adet çadır ile bin adet konteyner göndermeyi planlıyoruz. Yine Konya olarak deprem bölgelerinden ilimize gelen 18 bin 972 depremzede vatandaşımızı yurt, misafirhane gibi çeşitli tesislerde barındırmaktayız. Ayrıca kendi imkanlarıyla gelip barınan 37 bin 357 kişi de dahil olmak üzere Konya’da toplam 56 bin 329 vatandaşımızı misafir etmekteyiz” dedi.

“12 bin 692 depremzede Konya’da tedavi gördü"

Hatay’da il merkezi ve ilçelerde farklı bölgelerde Afet Arama Kurtarma Grubu olarak bugüne kadar 111 araç ve 3 bin 763 kişinin görev yaptığını aktaran Vali Özkan, “Hatay ili ve merkez ilçelerinde 2 bin 749 enkazda 97 ekip görev yapmıştır. Enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 168’dir. Hatay il merkezi ve ilçelerinde toplam 449 iş makinesi görevlendirilmiştir. Afet Sağlık Grubu olarak ise, 30 ambulans Hatay’da görev yapmaktadır. 12 bin 692 depremzede vatandaş Konya ilimizde hastanelerde tedavi görmüştür. İlimizde hastanelerde yatarak tedavi gören depremzede sayısı 271’dir. Bu hastaların 40’ı yoğun bakım, 231’i ise serviste yatarak tedavi görmektedir. Ayrıca 138 afet psikososyal destek personeli Hatay’da görev yapıyor. 2 mobil sosyal hizmet merkezi Hatay’da da konuşlandırıldı. 4 bin 500 kişi ile de psikososyal görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca, görevlendirilen 409 din görevlisi tarafından hastanede işlemleri tamamlanan cenazelerin dini vecibeler yerine getirilerek defin edilmeleri sağlandı" diye konuştu.

Vali Özkan, Konya olarak Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının ellerinden gelen tüm gayreti göstermekte olduğunu sözlerine ekledi.