Konya, üretim kapasitesi çeşitliliğinde 6. sırada yer aldı

Konya, sanayide ürün çeşitliliği bakımından bin 542 farklı ürün üretebilme kapasitesi ile Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın geniş ürün yelpazesi ve kalitesi ile hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında kendisini kanıtlayan bir sanayi alt yapısına kavuştuğunun altını çizerek, Konyalı sanayicileri tebrik etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veritabanı’na kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün içerisinde illerin üretebildiği ürün sayıları belirlendi. İllerin üretebildikleri ürünlerin çeşitliliğinin göstergesi olan analiz sonucunda Konya; İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa’nın ardından Türkiye’de 6’ncı sırada yer aldı. Konya, ayrıca 166 ürünün üretiminde birinci,169 ürünün üretiminde ikinci, 154 ürünün üretiminde ise üçüncü sırada yer aldı.

“Konya’nın ürün çeşitliliği önemli bir avantaj”

Çalışma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya, nitelikli sanayi üretim alt yapısı ve ürün çeşitliliği ile Türk sanayisinin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Konyalı sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın ürettiği ürünler, hem yurt içinde hem de yurt dışında kalitesini ispat etmiş, tercih edilen ürünler haline gelmiştir. TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı toplam 3 bin 926 üründen bin 542’sini üretebilme kapasitesine sahip olan Konya’mızın ürün çeşitliliği bakımından ülkemizde 6. sırada yer alması da son derece önemli bir gelişme. Şehrimizin ürün desenindeki bu çeşitlilik çok önemli bir avantaj. Konya’mızın sanayi üretiminin gelişmesine katkı veren tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını kutluyorum” şeklinde konuştu.

İllerin üretebildiği ürün çeşitliliğinin belirlendiği çalışmaya göre; 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci olurken, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, bin 954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara üçüncü, bin 757 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Kocaeli dördüncü, bin 598 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Bursa beşinci, bin 542 farklı ürün üretebilme kapasitesi ile Konya altıncı sırada yer aldı. Konya’yı; Tekirdağ, Adana, Gaziantep ve Manisa takip etti.