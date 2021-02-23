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Konya, Türkiye’nin makinesini büyütüyor

Türkiye’nin Makinecileri, Türkiye Makine Federasyonu ve Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Makinesini Büyüten Şehirler; Konya" webinarında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya makine sektörünün hız, fiyat ve dünyaya açılma temposuyla öne çıktığını söyledi.

KONYA 23.02.2021, 14:30
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Konya, Türkiye’nin makinesini büyütüyor

Türkiye’nin Makinecileri, Türkiye Makine Federasyonu ve Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Türkiye’nin Makinesini Büyüten Şehirler; Konya" webinarında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya makine sektörünün hız, fiyat ve dünyaya açılma temposuyla öne çıktığını söyledi.

"Türkiye’nin Makinesini Büyüten Şehirler; Konya" Webinarı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Konya Sanayi Odası Başkanı (KSO) Memiş Kütükcü ve çok sayıda sanayicinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın koordinatörlüğünde yapılan webinarın açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın makine sektöründe Türkiye’de önde gelen şehirlerden biri olduğunu söyledi. Konya’nın makine sektöründe Türkiye’nin sektörde en rekabetçi illeri arasında yer aldığı bilgisini paylaşan Kütükcü, “İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’in ardından Türkiye’nin 5. büyük makine ihracatçısıyız. 2014 yılından bu yana ihracatımızın ilk sırasında yer alan makine ve aksamları sektörü, 2020’de de ihracatını yüzde 10,54 artırarak yılı yaklaşık 509 milyon dolar ihracat ile tamamladı. Sektörün Konya’da kilogram başına ihracatı 4.12 dolarlar seviyesinde. Yine şehrimizdeki 28 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’nden 9’u, makine sektöründe hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

"Konyalı sanayiciler orta-yüksek teknoloji ürünlerin üretimine odaklandı"

Konya’da makine üreticileri başta olmak üzere birçok sektörde orta-yüksek teknoloji ürünlerin üretimine ağırlık verildiğini aktaran Kütükcü, “Geçtiğimiz ay Konya’da verilen kapasite raporlarına baktığımızda, Konya’mızın yüzde 47’lik oranla artık orta-yüksek teknolojiye odaklandığını, orta-düşük ve düşük teknolojiden uzaklaştığını memnuniyetle görüyoruz. Şehrimizin özellikle son dönemde yakaladığı bu teknolojik dönüşüm sürecinin devam edeceğine, bu sürecin geçmişte bir tahıl ambarı olarak anılan Konya’mızın yeni iddiasını, yani Marmara Havzasına alternatif yeni bir üretim havzası olma iddiasını güçlendireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

"Konya makine sektörü, teknoloji, üretim hızı ve fiyat bakımından dikkat çekiyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de, Konya’da yetişmiş biri olarak Konya sanayisinin geldiği noktayı gözlemlemekten çok mutlu olduğunu söyledi. Konya’da makine sektörünün büyük bir değişimden geçtiğini ifade eden Büyükdede, “Konyalı makinecilerimiz orta-yüksek kalitede ciddi bir yapılanmaya girdi. Fiyat, hız ve dünyaya açılma tempolarıyla diğer illerle de rekabet edilmesi zor bir şehir haline geldi. ‘Konya bu ürünü bu fiyata nasıl mal ediyor’ diye Türkiye’deki diğer makinecilerin düşünmesine neden oldu. Konya makine sektörü, üretim hızı ve tekniği bakımından enteresan bir süreci yaşıyor, bunun da bir güzellik olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Konya sanayisinde yeni bir atmosfer oluştu"

Büyükdede, Konyalı sanayicilerin sanayi alanlarına ulaşmakta şanslı olduğunu belirterek, yeni sanayi alanlarının da oluşması için çalıştıklarını aktardı ve şunları söyledi: “Küçük sanayi sitelerindeki işletmelerimiz bugün büyük sanayi işletmeleri haline gelmeye başladı. Alan büyütmekte rekabet eder hale geldiler. Konya’da otomasyonu çok iyi kullanan, buraya yatırım yapan bir sanayici kesimi teşekkül ediyor. Ayrıca, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası da Konya’da yeni bir atmosfer oluşturdu. İnşallah orası uçak endüstrisi, uzay ve silah endüstrileri alanlarında Konya’yı yeni bir yere getirecektir.”

"Konya, tartışmasız bir teknoloji kenti"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da, “Türkiye’nin Makinesini Büyüten Şehirler” serilerini Konya’dan başlatmaktan mutlu olduklarını söyledi. Sanayide rekabeti sağlayan sektörün makine sektörü olduğunu dile getiren Karavelioğlu, Türkiye’de de makine sektörünün yerinin yükseldiğini ifade etti. Konuşmasında Konya’nın tartışmasız bir teknoloji kenti olduğunu vurgulayan Karavelioğlu, “Sektörde Konya gibi illerimizin, üslerimizin mücadele azmi benzersizdir. Konya tartışmasız bir teknoloji kentidir. Yaklaşık 2,2 milyar dolar ihracatının yüzde 60’a yakınını makine, otomotiv ve savunma sanayinden sağlıyor. Konya bugün, sektörde tarım ve ormancılık makinelerinin yüzde 13’ünü, gıda sanayi makinelerinin yüzde 21’ini, kompresör makinelerinin yüzde 11’ini tek başına karşılıyor. Konya yine, takım tezgahlarındaki payını yüzde 7, kaldırma platformlarındaki payını yüzde 8, iş makinelerindeki payını yüzde 43 artırdı. Ankara ve Konya birbirini tamamlayan üretim alt yapıları ve gelişmiş yan sanayi olanakları ile Türkiye’nin makinelerinde büyük rol üstleniyorlar” şeklinde konuştu.

Webinar, MAİB Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel’in sunumunun ardından soru ve cevaplar ile devam etti.
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