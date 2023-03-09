Konya Şeker’den büyük çevre dönüşümü, atık toplama alanı ağaçlandırılıyor

Konya ve çevresinde 5 bin kilometrelik mesafede, 273 ayrı güzergahta 20 milyonun üzerinde fidan dikimi gerçekleştiren Konya Şeker, çok önemli bir çevre projesini hayata geçiriyor.

Çumra Şeker Fabrikasında pancarların yıkanması sonucu açığa çıkan toprakların döküldüğü eski atık sahası ağaçlandırılıyor. 25 bin metre uzunlukta 25 bin metre Kare alanda 5 binin üzerinde ağaç dikiminin yapılacağı alana ilk ağaç dikimi yapılan bir programla PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu tarafından yapıldı.

Sahanın dizaynını, düzeltilmesini ve ağaçlandırmasını kendi ekiplerinin ve çalışanlarının yaptığını belirten Başkan Erkoyuncu, "Bölgeyi ağaçlandırmayı bu toprakların bize yüklediği tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu kadar önemli ölçekte bir alanı da ağaçlandırmamızın elbette Konya Ovasının, bu bölgede, ekolojisine katkı yapacaktır. Özellikle meydan ekibimize, fidanlık birimimize ve bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Ağaçlandırma yanında, bu bölgede 80 bin metre kare alana da Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kuracağız. Bu proje de ülke ekonomimize katkı yapacaktır, atıl bir alanı bu şekilde dönüştürmenin ekonomimize katkısının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Ekolojik dengesinin korunmasına da büyük bir katkı yapacak"

Çumra’nın Güney Doğu Bölgesinde yer alan, Karadağ ile Konya Ovasının bir kareye sığdığı bölgede yapılacak ağaçlandırma, Konya Ovası’nda yeni ve yapay bir ağaçlandırma alanını da oluşturmuş olacak. Alana, çam ağacı, mahlep, dişbudak, sedir gibi türler ekiliyor. Böylece bölgenin iklimine uygun, çok sulama da istemeyen ağaçlarla bölge insanı için bir sosyal etkinlik alanına da dönüşecek tepede yapılan ağaçlandırma bölgenin ekolojik dengesinin korunmasına da büyük bir katkı yapacak. Yapay bir tepeyi andıran 80 bin metre Kare alan, çevre açısından çok büyük önem arz eden bu proje ile bir taraftan atıl bir alan ağaçlandırılırken, bir taraftan bölgedeki tozlanma önlenecek bir taraftan ise ülkemizin en önemli açıklarından birini oluşturan enerjiye katkı yaparak, geniş bir alanda da güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılacak. Böylece Konya Şeker, çevre anlamında çok önemli bir projeye imza atmış olacak. Atık toplama alanı, ağaçlandırma ve enerji projesiyle çevreye katkı sağlayacak.