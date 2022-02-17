Konya Şeker, pancar üreticisine ton başına 15 lira destek primi ödüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021-2022 üretim sezonu için şeker pancarı üreticisine ton başına 15 lira destek primi ödeneceği müjdesinin ardından Konya Şeker’den de bir açıklama yapılarak, ton başına 15 liralık destek priminin 15 Şubat’ta başlayan pancar alacaklarının ödenmesine müteakip çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ramazan Erkoyuncu bir açıklama yaptı. Başkan Erkoyuncu, “Cumhurbaşkanımızın müjdeleri çiftçilerimizi çok mutlu etti. Bizler de 15 Şubat’tan bu tarafa ödemeye devam ettiğimiz pancar ödemelerinin ardından ton başına 15 lira destek primini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız” dedi.

Çiftçiler ve tarım sektörünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile büyük kazançlar elde edeceğini ifade eden Başkan Erkoyuncu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemiz çiftçisi ve tarım sektörümüz için önemli müjdeler verdi. Bu müjdeler içerisinde üreticilerimizin teslim ettiği pancar için ton başına 15 lira prim desteğinin de olması sektörümüz ve çiftçilerimiz tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımıza bu destekleri için üreticilerimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler de aynı heyecanla Konya Şeker ailesi olarak çiftçilerimizin teslim ettiği pancarın tamamı üzerinden ton başına 15 lira destek primi vereceğimizi beyan ediyoruz. İlave prim ödemesi hak edişleri hesaplanarak, üretici ortaklarımızın 15 Şubat itibariyle başlayan pancar alacaklarının ödenmesi işleminin bitmesinden sonra en kısa sürede hesaplara aktarılacaktır. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.