Konya şeker, Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin Müdürlerini ağırladı

Konya Şeker, Türkiye’nin en büyük kooperatif birliklerinden biri olan PANKOBİRLİK’e bağlı Pancar Ekicilerinin Kooperatiflerinin müdürlerini ağırladı.

Anadolu Birlik Holding’e bağlı iştiraklerden Panplast, Beta Ziraat, Panagro ve Çumra Şeker Fabrikalarını 2 günlük geziye 31 Pancar Ekicileri Kooperatifin müdürü katıldı. PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan ve beraberindeki heyet ilk olarak Cihanbeyli’deki Panplast Damla Sulama Tesislerini ziyaret etti. Programa Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bülbül de katıldı.

"2012’den sonra Plastik Ürünler konusunda uzmanlaştık"

Her yıl yapılan yeni yatırımlarla uzmanlaşan ve son teknolojisi ile sektörün lider kuruluşu haline gelen tesisleri gezen Pancar Ekicileri Kooperatif Müdürleri, tüm tesislere hayran kaldı. İlk olarak Panplast ziyaret edilirken ziyaret sırasında, 2006 yılında kurulan dev tesis hakkında bilgi veren Panplast Genel Müdürü Yahya Kemal Hotamışlıoğlu, “2012’den sonra Plastik Ürünler konusunda uzmanlaştık ve PVC Boru, Sondaj, Kolon Boruları ve Koruge Boru üretimi ile PP Çuval, File Çuval ve Balya İpi üretimine başladık. 2014 yılı itibariyle de plastik Europalet ve gıda ambalajları üretimlerinin gerçekleştiği Enjeksiyon Tesisi, tarımsal ambalaj ve gıda ambalajı üretimi için Film & Baskı Üretim Tesisi, plastik atıkların çevreye zarar vermeden tekrar kullanılabilir hale getirebilmesi için de Geri Dönüşüm Tesisi faaliyetlerine başlanarak Plastik Kampüsü oluşumunu tamamladık” dedi.

Heyet daha sonra Altınekin’e hareket ederek, Türkiye’nin ilk tohumculuk şirketi Beta Ziraat AŞ’nin tohum üretim ve işleme bölümünü ziyaret etti. Beta Ziraat AŞ Toplantı salonunda, Tohum Direktörü Ahmet Özer ve İç Anadolu Bölgesi Satış Sorumlusu Hasan Küçükdemir’den bilgi alan Pancar Ekicileri Kooperatifleri Müdürleri, soru-cevap eşliğinde merak ettiklerini öğrenerek, tohum ve satış yöntemleriyle ilgili isteklerini bildirdiler. Özellikle yerli ve verimli ürün alabilme noktasında tohum kalitelerinin arttığına dikkat çekilerek, Beta AŞ’nin tohum çeşitliliğine vurgu yapıldı.

"Tüm et ve süt ürünleri sağlık ve güvenle, helal belgesi ile tüketilecek kalitededir"

Heyet daha sonra et ve süt ürünlerinin bir arada üretildiği dünyanın en büyük ve en modern teknolojiye sahip Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksi Entegre Tesislerine geçti. Burada Panagro Genel Müdür Vekili ve Et Üretim Sorumlusu Murat Sakallı ve Süt üretim sorumlusu Murat Büyükergün tarafından karşılanan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürleri, ilgililerden tesisle ilgili bilgi aldı. Genel Müdür Vekili ve Et Üretim Sorumlusu Murat Sakallı, hijyene verilen önemi anlatarak başladığı sunumunda tesislerde otomasyonla üretim yapıldığını belirterek, et ve süt üretimindeki doğal ve katkısız üretime vurgu yaptı ve üretilen ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini belirtti. Her yıl çok sıkı bir denetimden geçen tesislerin, tüm standartları fazlasıyla sağladığını belirten Sakallı, üretimin tamamen helal belgeli olduğunu ifade etti. Murat Sakallı, “En ince ayrıntısına kadar ürünlerin kalitesinden taviz verilmemektedir. Ayrıca hiçbir ürüne dana veya koyun eti ve ürünün özelliğine uygun baharat dışında katkı maddesi katılmamaktadır. Tüm et ve süt ürünleri sağlık ve güvenle, helal belgesi ile tüketilecek kalitededir. Salam, sosis ve jambon üretiminde de karmin maddesini Torku markalı ürünlerimizde asla kullanmıyoruz” şeklinde konuştu.

Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin Müdürlerinin son gün durağı ise 2 milyon 600 bin m2 alanda kurulmuş olan ve sıfır atık ile çalışan Çumra Şeker Kampüsü oldu. Çumra Şeker İş Birimi Direktörlüğü Kadir Öcal ile Çumra Şeker İdari İşler Direktörü Mehmet Çiftçi tarafından karşılanan heyet, 23 üretim tesisinden, Yem Fabrikası, Fidan Üretim Merkezi, Doku Kültürü Laboratuvarı, son teknoloji ile yapılmış Ultra Klimalı Sera, Tohum Islah Sahaları, Şekerli Mamuller, Sert, Yumuşak Şeker Üretim Tesisi, Çikolata Üretim Tesisi ve Paketleme Birimlerini gezdi.

Ürünlerin güven ve sağlıkla tüketilmesi için, tüm ham madde temininde, fabrika girişinden, üretim bandının her kademesinde ve paketlenmeye kadar titizlikle çalışıldığı aktarılırken, Kooperatif Müdürleri, Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker’in ülke tarımına olduğu kadar, gıda sektörüne de öncülük ettiğini bu gezi ile gördüklerini ifade ettiler. Kooperatif Müdürleri, ilk kez gördükleri, ilk kez duydukları bilgiler karşısında daha da gururlandıklarını belirterek, bu tür tesislerin varlığı ile yarına güven ve huzurla bakmanın rahatlığı içinde olduklarını söylediler.

PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan ise “2 gün gibi kısa sürede birçok yenilik ve bilgiyi, buraya gelen müdürlerimize aktarıldı, hepsi sahada bire bir çiftçilerin temsilcisi olduğu kadar, aynı zamanda birer tüketici konumundadır. Bu tesislerde emeği geçenlere ve PANKOBİRLİK Genel Başkanımız Ramazan Erkoyuncu’ya teşekkür ederiz. Ayrıca bizi çok iyi ağırlayan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zafer Bülbül’e, Konya İl Müdürü Sayın Ali Ceylan’a, gezdiğimiz tüm tesislerin müdür ve yetkililerine, Konya Şeker çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.