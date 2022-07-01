Konya Şeker bayram avansını erken ödüyor

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’nun, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’nda vermiş olduğu müjde çerçevesinde Konya Şeker’in bayram avansı bayramdan bir hafta önce hesaplara yatıyor.

Ülke ve bölge tarımının lokomotifi Konya Şeker, üretici ortaklarının Kurban Bayramını rahat geçirmeleri için Başkan Ramazan Erkoyuncu’nun, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 70. Olağan Mali Genel Kurulu’nda vermiş olduğu müjde çerçevesinde bayram avansını bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırıyor.

Konuya ilişkin Konya Şeker yetkilileri bir açıklama yaptı ve ton başına 15 lira olacak şekilde, toplamda 50 milyon 190 bin lira tutarındaki avansın şeker pancarı üreticilerinin hesabına 01 Temmuz Cuma günü saat 17.30 itibariyle aktarılacağını ifade etti. Bayramdan önce ilki, ay sonuna doğru da ikinci avansın ödeneceğini söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu konuya ilişkin değerlendirmesinde, Konya Şeker’in attığı adımlarda birinci önceliğinin pancar üreticilerine destek olduğunu belirterek, “Bayram avansımız Cuma günü 17.30’da hesaplara yatıyor. Tarlanın en yoğun ve yorucu günleri bugünlerdir. Bugünlerde verdiğimiz bu avans inanıyorum ki çiftçilerimize bekledikleri bir destek olacaktır. Yine Genel Kurulumuzda ifade ettiğimiz diğer avansları da Temmuz ayı içinde üreticilerimize aktaracağız. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin bereketli olmasını diliyorum. Hepsine güzel bir bayram temennisi ile çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.