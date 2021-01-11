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Konya Sanayi Odası’ndan öğrencilere tablet desteği
Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak üzere Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 307 adet tablet bilgisayarın teslim töreni gerçekleştirildi.
KONYA 11.01.2021, 17:06
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Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak üzere Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 307 adet tablet bilgisayarın teslim töreni gerçekleştirildi.
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “TOBB, Konya Sanayi Odası ve sanayicilerimizin destekleri ile alınan 307 adet tablet bilgisayarı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İnşallah ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz bu tabletlerle derslerinden geri kalmayacaklar” dedi.İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de yaptığı konuşmada, 307 adet tablet bilgisayarın erişim sorunu yaşayan öğrencilere çok önemli bir katkı sunacağını söyleyerek KSO Başkanı Memiş Kütükcü’ye ve katkı sunan herkese öğretmen ve öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.
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