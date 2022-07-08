Konya polisi kurban satıcılarını dolandırıcı ve kalpazanlara karşı uyardı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazarlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle hedef alınan kurban satıcılarını, dolandırıcılara ve kalpazanlara karşı uyardı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan kurban pazarlarında satıcıları tek tek dolaşarak dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu. KOM ekipleri, kurban satıcılarına sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği ve nasıl anlaşılacağı konusunda eğitimler verdi. Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda kurban satıcılarını bilinçlendirmek için broşürler dağıtıldı.

Yapılan uygulamadan memnun kalan kurban satıcıları ise, “Bu tarz olayları haberlerde görüyorduk. Konya’da ve Türkiye’nin herhangi bir yerinde sahte para olayı olabilir, bizim de başımıza gelebilir diye korkuyorduk ancak Konya Emniyet Müdürlüğü’nden polis arkadaşlar geldi, bizleri sahte para ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi. Artık bilinçli birer satıcı olarak paraları kontrol edeceğiz, şüpheli bir durum olursa 112 ihbar hattını arayacağız” ifadelerini kullandı.