Konya Otogarı çevre dostu kimliğiyle öne çıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2053 Sıfır Karbon ve Yeşil Kalkınma Hedefi doğrultusunda geri dönüşüme önemli katkı sağlıyor. “Temiz Otogar, Temiz Çevre’’ sloganıyla terminal hizmetlerinde yolcularına en kaliteli hizmeti sunulan Konya Otogarı’nda son bir buçuk yılda 20 ton 210 kilo atık, kaynağında ayrışım yapılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Temiz Otogar, Temiz Çevre” sloganıyla terminal hizmetlerinde yolculara en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. 2053 Sıfır Karbon ve Yeşil Kalkınma hedefi doğrultusunda geri dönüşüme önemli katkı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali; sürdürülebilir çevre anlayışı, duyarlı tüketici alışkanlığının geliştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması amacıyla “Sıfır Atık” sistemi kurulumunu tamamlayarak örnek bir hizmeti daha hayata geçirdi. Konya Otogarı “Temiz Otogar, Temiz Çevre” sloganıyla; 10 ton kağıt, 5 ton 290 kilo plastik, 1 ton 600 kilo cam ve 3 ton 320 kilo metal atığın geri dönüşümü sonucunda son bir buçuk yılda toplam 20 ton 210 kilo atığı geri dönüşüme kazandırdı. Bu sayede; 170 adet ağaç, 73 bin 742 kilovat enerji, 86 varil petrol, 2 ton 350 kilo sera gazı, 100 metreküplük depolama alanı ve 6 ton hammadde çevreye kazandırılmış oldu. İklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehirler arasında yer alan ve “Sıfır Karbon Binalar Projesi” çerçevesinde dünyadaki dört pilot şehirden biri seçilen Konya’da, Büyükşehir Belediyesi Konya Otogarı Sıfır Atık ve geri dönüşüm alanında yapacağı çalışmalar ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına katkı sağlamaya devam edecek.