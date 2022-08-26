Konya Otogarı aldığı TSE belgeleriyle Türkiye’de tek oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) “Kalite Yönetim Sistemi” ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgelerinin ikisini birden alan Türkiye’deki tek otogar oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, “Kalite Yönetim Sistemi” ve “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” belgelerinin ikisini birden alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. TSE’nin eğitimlerine katılan Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali personeli, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimlerinden başarıyla geçti. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitiminde; “Kalite Yönetim Sisteminin Çerçevesi, Prosesleri, Politikası”, “Görev, Yetki ve Sorumlulukları”, “Risk ve Fırsatları Belirleme”, “Kalite Amaçları ve Bunlara Erişme Planı”, “Değişiklerin Planlanması”, “Kaynaklar”, “Yeterlilik”, “Farkındalık”, “İletişim”, “Dökümante Edilmiş Bilgi”, “Hizmetler İçin Şartlar”, “Dışarıdan Tedarik Edilen Prosesler”, “Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü”, “İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme”, “İç Tetkik”, “Yönetimi Gözden Geçirme” ve “Sürekli İyileştirme” eğitimleri verildi. TS EN ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitiminde ise; “Şeffaflık”, “Erişilebilirlik”, “Cevap Verilebilirlik”, “Tarafsızlık”, “Bilgi Bütünlüğü”, “Gizlilik”, “Hizmet Odaklı Yaklaşım”, “Hesap Verilebilirlik”, “İyileştirme”, “Yeterlilik”, “Dakiklik”, “İletişim”, “Şikayetlerin Alınması, Takibi, Değerlendirilmesi, Cevap verilmesi, Kapatılması ve Sürekli İyileştirilmesi” konularında eğitim verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, hizmet kalitesini yükseltmek için meslek içi eğitimlere devam edecek.