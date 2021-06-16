Konya OSB’de yerinde aşı uygulaması başladı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’ndeki sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, OSB’lerde yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasının ardından Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda çalışanlara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemizde çalışan yaklaşık 42 bin kişiye yönelik aşılama çalışması başladı. Konya Sanayi Odası, Konya OSB ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Konya OSB Bölge Müdürlüğümüzde bir aşılama merkezi kurduk. Burada bölgedeki sanayi işletmelerinde çalışan kardeşlerimize aşıları yapılmaya başlandı. Çalışanlarına Bölge Müdürlüğümüzün Hizmet Binasında kurduğumuz merkezde aşı yaptırmak isteyen işletmelerimiz, (0 332) 239 01 56 numaralı telefondan KOS Bölge Müdürlüğü Beyaz Masa’yı arayarak, randevularını alabilirler” şeklinde konuştu.

Çalışanlara aşı çağrısı

Daha önce tüm sanayi çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulunan Başkan Kütükcü, aşı çağrısını yineleyerek, “Uzun bir süredir hayatımızın her alanını etkileyen Covid-19 virüsü ile mücadele ediyoruz. Bu süreç, en sevdiklerimizi bizden ayırdı, üretim hayatımızı, sosyal hayatımızı derinden etkiledi. Dolayısıyla, lütfen her birimiz pandeminin tek çaresi olan aşılarımızı olalım. Bu vesileyle çalışan kardeşlerimiz başta olmak üzere herkesi, bir kez daha aşılarını olmaya davet ediyorum” dedi.