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Konya Kızılören’de depremin izleri silinmeye çalışılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Kızılören Mahallesinde bazı yapıların yıkılmasına bazılarının ise hasar görmesine neden olan deprem sonrası, hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

KONYA 12.11.2021, 16:36
Konya Kızılören’de depremin izleri silinmeye çalışılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Kızılören Mahallesinde bazı yapıların yıkılmasına bazılarının ise hasar görmesine neden olan deprem sonrası, hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Meram’ın Kızılören Mahallesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için devletin tüm kurumları seferber oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek yaşanan tahribatın izlerinin silinmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Heyet, depremzedelere süreç hakkında bilgi verdi

Kızılören Mahallesi’ne yapılan ziyarette hasarlı evlerle ilgili sürecin nasıl işleyeceği hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılırken taleplere yönelik raporlar hazırlandı. Depremin meydana gelişinin hemen ardından bölgeye gelen ve o günden bu yana depremzedelerin istekleriyle birebir ilgilenen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cuma namazının ardından cemaatle sohbet ederek yeni bir ihtiyacın olup olmadığına dair bilgi aldı.

Hasarlı yapılar yıkılıyor

Hasar tespitinin yapıldığı mahallede, acil yıkım kararı alınan yapıların tehlike oluşturmaması adına Meram Belediyesi ekipleri tarafından yıkımları gerçekleştiriliyor. Yıkılan yapılardan geriye kalan molozların bölgeye getirilen kamyonlarla sürekli olarak tahliyesi gerçekleştiriliyor. Hasarlı yapı yıkımlarının devam ettiği mahallede, evleri oturulamaz halde olan tüm depremzedeler ise mahalledeki diğer yakınlarının yanlarına yerleşti.

Vatandaşlardan dilekçeler toplanıyor

Deprem bölgesinde vatandaşlarla yapılan değerlendirme toplantısı hakkında bilgi veren Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, “Şu anda tespitler yapıldı. Hemşehrilerimizden dilekçeler toplanıyor. İnşallah hiç kimsenin mağdur olmayacağı şekilde planlamamızı yapıyoruz. Burada istek ve talepleri de dinleyerek onları da planlamalarımıza dahil ettik. Kızılören’de ve diğer mahallelerimizde evleri hasar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyoruz. Allah bu tür afetlerden ülkemizi korusun. Tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın ilk andan itibaren yanlarındaydık. Bundan sonra da hep beraber süreci beraber götüreceğiz” dedi.

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