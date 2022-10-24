Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu’nun en büyük etkinliği olan Konya Kitap Günleri, 10 gün boyunca Konya’dan ve Konya dışından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Şehrin kültür hayatına önemli katkıda bulunan Anadolu’nun en büyük kitap etkinliği Konya Kitap Günleri, 14-23 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konya’dan ve Konya dışından gelen yüzbinlerce ziyaretçinin yoğun katılımıyla sona erdi.

Konya Kitap Günleri’nin son gününde de kitapseverlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Altay, “Konyalıların çok büyük bir ilgisi var ama bizi asıl mutlu eden çocukların ilgisi. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla buraya geliyor olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca civar illerden Konya’mıza çokça misafirin geldiğine ve Kitap Günlerimizdeki etkinliklerimizden faydalandıklarına şahit olduk. Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey bir kültür şöleni. Çünkü 300’e yakın yazarımız ve çok sayıda etkinlik Konyalı kitapseverlerle buluşmuş oldu. Konya Kitap Günleri Konya’nın en önemli markalarından birisi olacak. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yayınevlerimize ve yazarlarımıza da Konyalılar adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

10 gün boyunca yüzlerce söyleşi, imza günü ve etkinliğe sahne olan Konya Kitap Günleri’nin son gününde; Melih Tuğtağ, Ziya Selçuk, Esra Ezmeci, Bilal Sami Gökdemir, Ali Güney, Ahmet Melih Karauğuz, Sait Mermer, Erkan Göksu, Vahdettin Engin, Ensar Açıkgözoğlu ve İlber Ortaylı okurlarıyla buluştu.