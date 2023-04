Konya iş dünyasından "El Verin Ev Yapalım" kampanyasında destek

Konya iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası’ndan (KSO) yapılan ortak açıklama ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından deprem bölgesine yönelik başlatılan konut seferberliğine destek çağrısı yapıldı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Başkanı Hüseyin Çevik ve KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen tarafından yapılan ortak açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla canımızı kaybettik. Rabbimden ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Her birimiz kaybettiğimiz canların acısını halen yüreğimizde hissederken, bir yandan da yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Kadim şehir Konya’mız, iş dünyası ile, STK’ları ile, tüm kurum ve kuruluşları ile; deprem gününden itibaren bölgeye insani ve teknik yardımların ulaştırılmasından geçici barınma için konteyner kent kurulmasına değin her konuda adeta seferber oldu. Konya iş dünyasını temsil eden Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası olarak bizler de üyelerimizin destekleriyle; AFAD, Konya Valiliği ve TOBB koordinasyonunda bölgeye yardımlarımızı ulaştırmayı sürdürüyoruz. Depremde yitirdiğimiz canlarımızı geri getiremeyiz. Ancak yüreklerimizi yakan acıları bir nebze olsun dindirebilmek için, yaralarımızı birlikte sarmaya, depremden etkilenen şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi deprem bölgesindeki şehirlerimizin toparlanabilmesi için, kalıcı ve sağlam konutlar inşa etme zamanı. Konya iş dünyası olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin depremzedelere kalıcı konut inşası için 1 milyar TL destekle başlattığı ‘İş Dünyası Konut Seferberliğine tam destek veriyoruz. Sanayicisi, tüccarı, çiftçisi, esnafı, memuru, çalışanı ile yediden yetmişe tüm Konyalı hayırsever hemşerilerimizi de konut seferberliğine destek olmaya davet ediyoruz. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günü. Siz de gelin, kampanyamıza destek olarak ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Gelin hep birlikte ‘El Verin Ev Yapalım’. Vereceğiniz destekle, depremzedelerin yarınlarına umut olalım. Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Hayırseverlerimiz kalıcı konut seferberliği çerçevesinde açılan ortak hesaba nakit bağışların yanı sıra kredi kartı ile de bağış yapabilir, ayrıca zekatlarını gönderebilirler. İsteyen hayırseverlerimiz, yaptırdıkları daireye, apartmana veya sokağa isimlerini de verebilecekler. İnanıyoruz ki, Konyalı hemşerilerimiz her zamanki fedakarlıkları ile deprem bölgemizin yaralarının sarılmasına en güçlü şekilde destek vermeyi sürdürecektir” denildi.

KTO-KTB-KSO Kalıcı Konut Seferberliği ortak hesap numaraları ise şu şekilde: Hesap Adı: KONYA TİCARET ODASI Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. IBAN: TR550001002087358834305084. Türkiye Halk Bankası A.Ş. IBAN: TR570001200951000016000367. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. IBAN: TR800001500158007320250069.