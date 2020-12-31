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Konya İl Sağlık Müdürlüğüne 14 yeni ambulans tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 14 tam donanımlı ambulans, il sağlık müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edildi.

KONYA 31.12.2020, 14:36
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Konya İl Sağlık Müdürlüğüne 14 yeni ambulans tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 14 tam donanımlı ambulans, il sağlık müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 14 tam donanımlı ambulans tahsis edildi. Son gelen ambulanslar ile birlikte Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde de toplam ambulans sayısı 129’a yükseldi.

“Pandemi döneminin ağırlıklı kısmını sağlık çalışanları yüklendi”

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, yılın son gününde hayırlı bir yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Pandemi döneminde çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Vali Özkan, “Bu pandemi döneminde bu fedakar çalışmalar toplumumuzun bütünü tarafından omuzlandı ama bu külfetin ağırlıklı kısmını sağlık çalışanları yüklendi. İnşallah bu yükü hep beraber Allah’ın izniyle yakın bir zamanda bertaraf etmiş olacağız. Sağlık ve kamu hizmetinin etkin ve yaygın olarak insanlara sunulması gerçekten en önemli kamu hizmeti. Sosyal devlet ve hizmetin en belirgin faaliyeti sağlık hizmetidir. Dünyada ve gelişmiş ülkelerde gelişmişliğin kriteri olarak bu belirgin bir kriter olarak ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte sağlık sisteminin sağlamlığı test edildi. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız böyle bir musibete maruz kaldı, bu uğurda vefat edenler oldu. İnsanlarımız bir şekilde bu külfeti taşıdılar. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Ambulans filosu 129’a ulaştı”

İl Sağlık Müdürü Mehmet koç ise, ambulans filosunun 1 helikopter, 2 yenidoğan, 3 paletli, 2 motorize, 4 obez ve 118’i normal olmak üzere toplamda 129 olduğunu söyledi. pandemi ile birlikte iş yükü artan acil sağlık hizmeti ekiplerinin yeni gelen ambulanslarla daha iyi hizmet vereceğini anlatan Mehmet Koç, “Coğrafi olarak en büyük alana sahip olan ilimizde vakalara ulaşım hızımız bakanlığımızın hedeflerine ulaşmış durumdadır. Sağlıkta dönüşümün en önemli alanlarından biri olan acil sağlık hizmetlerinde genişlemiş ambulans filomuz devletimiz, bakanlığımız, belediyemiz ve hayırseverlerle artırdığımız yeni acil sağlık istasyonlarımız ve bin 240 kişilik acil sağlık hizmetlerimizle birlikte halkımızın dertlerine şifa olmaktan onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye güçlü bir ülke, bunu da korona döneminde gördük”

2020 yılının kafalarda ilginç anılar bıraktığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yılın son gününde de korona vakaları nedeniyle ülkemize hizmet eden sağlık çalışanlarımıza kazandırılacak ambulansların anahtar teslim törenindeyiz. Sağlık çalışanları bu süreçte fedakarca vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecek bir çalışma yürüttüler. Türkiye güçlü bir ülke, bunu da korona döneminde gördük. Tüm dünyada insanların sağlık sisteminin çok büyük sorun yaşadığı ama ülkemizde bir başarı hikayesinin ortaya çıktığı dönemi yaşamış olduk. Ben aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanlığı görevini yürütüyorum. Tüm dünyadan belediyelerle toplantılar gerçekleştirdik ve herkes Türkiye’nin gösterdiği başarıyı örnek gösterdi. Bundan büyük bir gurur duyduk. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke. Fedakar sağlık çalışanlarına sahip. İnşallah 2021 ülkemiz için çok daha büyük güzellikler getirir.

“İnsan hayatı her şeyden önemli”

AK Parti Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, “Yatırımlarımızın hızla devam ettiği ve bu yatırımların da bir sonuç olarak yepyeni 14 tane ambulansın sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın hizmetine sunuluyor. Emeği geçen herkese ve hemşerimiz Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün dünyanın zor bir zamandan geçtiği dönemde biz de Konya olarak salgınla mücadelede zor dönemlerden geçiyoruz ama özellikle bugünlerde Konyalı hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyoruz. İnsan hayatı her şeyden önemli. Bu vesileyle bu ambulanslar yola çıktığı zaman onların çok önemli bir görevi icra ettiğini ve içinde yakınımız olduğunu hissederek mutlaka ambulansa yol önceliği verilmesi noktasında bütün sürücülerin hassasiyet göstermesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.
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