Konya İl Emniyet Müdürlüğü "engelli ihbar hattı" faaliyete geçti

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara yönelik 7/24 hizmet edecek olan whatsapp ihbar hattı uygulamaya başladı.

Konya il merkezinde yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla trafik içinde engelli park yerlerine ve engelli rampaları önüne geçişi engelleyecek şekilde park eden araçlara anında müdahale etmek için, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından “Engelleri Kaldırıyoruz” adıyla oluşturulan whatsapp grubu ihbarların anlık ve etkin şekilde değerlendirilmesi sağlayacak.

Konya Emniyeti engelliler için Whatsapp’ta da 7/24 online

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda il genelinde engellilere özel tertibatlı yaklaşık 12 bin araç bulunuyor. Engelli vatandaşlar, gün içerisinde trafikte yaşadığı aksaklıkları ve mağduriyetleri bu ihbar hattından bildirerek trafik ekiplerine ulaşacak. Engelli park yerlerine park eden araçlar, engelli yürüyüş yoluna park eden araçlar, kaldırımlarda engelli iniş rampalarının ihlalleri gibi durumlar bildirilerek trafik ekiplerince anında müdahale edilecek. Engelli vatandaşların, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı whatsapp ihbar hattına 0537 569 30 81 numarası üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Engellilere özel park yerleri 80 kamera ile izleniyor

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Yönetim Sistemi görevlileri tarafından teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılarak cadde, sokak, alan ve parklar 7/24 izleniyor. Alışveriş Merkezleri, hastane ve ana arterlerde bulunan engelli park yerleri 7/24 izlenerek kural ihlali yapan ve engelli park yerlerini ihlal eden sürücüler uyarılıyor. Aracını çekmediği takdirde cezai işlem uygulanıyor. Kent Yönetim Sistemi, engelli alanı olan bölgelerin kamera sistemlerine uydu üzerinden bağlanarak yaklaşık 80 kamera ile engellilere özel park alanlarının takiplerini gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına, araç park yerlerinin tespiti, kamera ile 7/24 izlenmesine olanak sağlanması, mevcut kameraların işlevselliğinin ve sayısının artırılması “Engelleri Kaldırıyoruz” projesi kapsamında hedefleniyor.