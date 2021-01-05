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Konya, ihracatta yeni bir rekor kırdı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, pandeminin zorlu şartlarının yaşandığı 2020 yılında, Konya’nın ihracatta yeni bir rekora imza attığını söyleyerek, "Konya’mız 2020 yılında ihracatını yüzde 8,28 oranında artırarak 2 milyar 185 milyon 137 bin dolar ihracat yaptı. Şehrimize yeni bir rekor sevinci yaşatan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını tebrik ederim" dedi.

KONYA 05.01.2021, 14:23
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Konya, ihracatta yeni bir rekor kırdı

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, pandeminin zorlu şartlarının yaşandığı 2020 yılında, Konya’nın ihracatta yeni bir rekora imza attığını söyleyerek, "Konya’mız 2020 yılında ihracatını yüzde 8,28 oranında artırarak 2 milyar 185 milyon 137 bin dolar ihracat yaptı. Şehrimize yeni bir rekor sevinci yaşatan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını tebrik ederim" dedi.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın 2020 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konya’nın yeni bir rekora ulaştığını söyleyen Başkan Kütükcü, "Konyalı ihracatçılarımız 2020 yılının tamamında ihracatlarını yüzde 8,28 oranında artırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoru olan 2 milyar 185 milyon 137 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. 2019 yılında Türkiye ihracat sıralamasında 12. sırada yer alan şehrimiz, 2020 yılında 11. sıraya yükseldi. Küresel ekonomilerin tamamını etkileyen, pandemi ile mücadele ettiğimiz bu yıl da bize ihracatta yeniden tarihi bir rekor yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı da yeni ihracat rekorlarını konuştuğumuz bir yıl olacak" diye konuştu.

En fazla artış savunma sanayinde gerçekleşti

İhracatın sektörlere göre dağılımında, ilk üç sırayı makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin oluşturduğu bilgisini paylaşan Kütükcü, en çok artışın ise şehrin son dönemlerde en fazla yoğunlaştığı sektörlerden biri olan savunma ve havacılık sanayinde gerçekleştiğini söyledi. Kütükcü, "2020 yılında ihracatımızda ilk sırada 508 milyon 934 bin dolarlık ihracat ile makine ve aksamları sektörü yer aldı. Bunu 421 milyon 245 bin dolar ile otomotiv endüstrisi ve 269 milyon 490 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti. Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 170,91 oranında artış ile savunma ve havacılık sanayinde gerçekleşti. Sanayicilerimizin son dönemde en fazla yoğunlaştığı alanlardan olan savunma sanayinde 153 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

KSO İhracat Destek Ofisi yol gösterici oldu

Konya Sanayi Odası olarak 2020 yılında da ihracatın artması ve yeni pazarların oluşması için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Kütükcü, şunları söyledi: "Oda olarak, şehrimizin dış ticaretine katkı sunmak, istihdamı ve ihracatı artırmak için yıl boyunca birçok çalışma yaptık. İhracat Destek Ofisimizle firmalarımıza ihracatta yol gösterici olduk. Ülke tanıtım toplantılarımızı ve ikili iş görüşmelerini bu yıl pandemi dolayısı ile online olarak gerçekleştirdik. Bu kapsamda Polonya, Romanya, Hollanda ve Etiyopya ülke tanıtım toplantıları düzenledik. Ayrıca, Hububat, Bakliyat ve Ayçiçek Yağı Sektörlerine yönelik Rusya’daki paydaşlar ile ikili iş görüşmesi organize ettik. Yine sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda, KOBİ’ler için ihracata giriş, pandemi sonrası yeni dünya düzeni, yeni normalde satış yöntemleri, hedef pazarlar gibi pek çok konuda online eğitimler gerçekleştirdik."
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