Konya Gazeteciler Cemiyeti ve TSYD’den taziye mesajı

Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi, Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayınladı.

KGC tarafından yapılan açıklamada, “Konya Süper Lig Temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık’ın Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Ahmet Çalık’ın nikah tarihi almak üzere sabah saatlerinde yola çıktığı detayını öğrendiğimizde ise acımız daha da arttı. Beyefendi kişiliği ile sadece Konyaspor’a gönül veren taraftarların değil, Türk futbolunun ve tüm taraftarların beğenisini kazanmış, genç bir isim olan Ahmet Çalık’a yüce Allah’tan rahmet, başta ailesi, Konyaspor camiası, Konyaspor taraftarları olmak üzere Türk futboluna gönül veren herkese başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyoruz” denildi.

TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de yayınladığı mesajda, "Türk futbolunun beyefendi kişiliği ile tüm futbolseverler tarafından sevilen bir isim olan Ahmet Çalık’ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin derin bir üzüntüsü içerisindeyiz. Başarılı performansıyla özellikle Konyasporlu taraftarların gönlünde taht kuran Ahmet Çalık kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konyasporumuz’a ve Türk futboluna gönül verenlere başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.