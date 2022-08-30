Konya Emniyeti "Son Zaferin Mektupları" projesi çerçevesinde gençleri tarihle buluşturdu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri çerçevesinde lise öğrencilerine yönelik “Son Zaferin Mektupları” projesi çerçevesince il genelinde lise öğrencilerine yönelik mektup yarışması düzenledi.

“Son Zaferin Mektupları” yarışması ile gençlere, geçmişte yaşanan mücadeleleri ve ecdadımızın kahramanlıkları anlatılarak geçmiş ve yakın tarihimizi belleklerine yerleştirmek, vatan savunmasının müdafaasını Anadolu insanının birlikte yaptığını, bu doğrultuda vatan sevgisi ve birlik-beraberlik duygusunun öğretilerek aşılanması amaçlandı. Yarışmada İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlenen dereceye giren 10 eser sahibi öğrenciye laptop, bisiklet, tablet, hediye çekleri verildi. Mektup yarışmasında mektup gönderen ve katılım sağlayan, Konya İl genelinde öğrenim gören 78 lise öğrencisi ve 19 görevli ile 25-27 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar-Dumlupınar gezisi düzenlendi. Gezide 25 Ağustos gecesi Büyük Taarruzun 100. yılı sebebiyle Zafer Yolu yürüyüşüne katılım sağlandı. 26 Ağustos günü Afyonkarahisar Kalesi ve tarihi yerler, 27 Ağustos Dumlupınar şehitlikleri ve tarihi yerler gezilerek öğrenciler, geçmişte yaşanan mücadeleler ve ecdadımızın kahramanlıkları hakkında bilgilendirildi.