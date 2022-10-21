Konya Emniyeti okullarda trafik bilinci kazandırıyor

Konya’da polis ekipleri trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde okul servis şoförlerine, öğrenci ve velilerine eğitimler veriyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik yürüttüğü eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Öğrenci servislerinin güvenli yolculuğu ve okul giriş çıkışlarındaki kazaların sıfıra indirilmesi eğitimlerde öncelikli olarak veriliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı eğitim büro amirliği ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılında trafikte güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun bilincini kazandırmak istiyor. Bu çerçevede özellikle okul servis taşımacılığı faaliyetlerinin güvenli olarak yürütülmesi için servis şoförlerine eğitim veriliyor. 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimde Meram Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda 248 servis şoförü ve rehber personelle buluşuldu.

Öğrenci ve velilere de trafik farkındalığı kazandırılıyor

Yetkililer, okul servis taşımacılığının güvenli olarak yürütülmesi ve okul çevrelerindeki trafik güvenliğinin sağlanmasının da önemli olduğunu belirtti. Öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında oluşabilecek kazaların önlenmesi amacıyla da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki okullarda gönüllülerle buluştu. Bir araya gelinen 321 öğretmen, veli ve öğrenciye güvenli trafik farkındalığı kazandırılarak, okul geçit görevlisi eğitimi verildi. Güvenli trafik için denetimlerini aralıksız sürdüren Konya Emniyeti çocukların güvenli ulaşımı için de bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor.