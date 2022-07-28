Konya Çocuk Film Günleri başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Konya Çocuk Film Günleri 29 Temmuz Cuma günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Konya Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenleyeceği Konya Çocuk Film Günleri 29 Temmuz’da başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek, onlara hoşça zaman geçirmek için düzenleyecekleri Konya Çocuk Film Günleri’nde çok özel aktivitelerin yer alacağını belirtti. Başkan Altay, “Bu yıl ki Konya Çocuk Film Günleri’nde 4 salonda 8 sinema filmi gösterimi, 2 salonda ise masal atölyeleri olacak. Otopark alanında ise çocuklara yönelik müzikal tiyatrolar, etkinlikler ve atölyeler gerçekleştirilecek. Bütün çocuklarımızı ve ailelerimizi etkinliğimize davet ediyorum" dedi.

M1 Konya Alışveriş Merkezi ve Avşar Sinema Salonları’nda 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Konya Çocuk Film Günleri, 11.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.