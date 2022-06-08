Çevre ve Sıfır Atık konusunda farkındalık oluşturan ve birbirinden farklı etkinlik, konser, çalıştay ve atölyelerle dolu dolu 3 gün süren Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği Konya Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyelerinin paydaşlığında gelecek nesillere daha temiz bir çevre mirası bırakmak amacıyla çevre ve sıfır atık konusunda önemli bir farkındalık çalışması olan Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali sona erdi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde başlayan ve 3 gün süren festival çerçevesinde çevre, sıfır atık, geri dönüşüm konularına dikkat çeken çalıştaylar, etkinlikler, atölyeler, müzikaller, konserler gerçekleştirdi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı festivalin son gününde Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahne alan sanatçı Yusuf Güney konserinde katılımcılarla bir araya geldi.

“Amacımız gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak”

Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Selçuklu Meram ve Karatay Belediyelerimizin iş birliğinde hazırlamış olduğumuz Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nin sonuna geldik. Türkiye’de ilk defa böyle bir organizasyonu sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin önderliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın himayesinde Konya Büyükşehir,Selçuklu,Karatay ve Meram belediyelerimizin iş birliğinde gerçekleştirdik. Çevre ve sıfır atık konusu yerel yönetimler olarak belediyeler olarak en önemli gündemlerimizin içersinde yer alıyor. Bu festivalimizle bu konuda ciddi bir farkındalık oluşturduk. Ben üç gün süren içersinde hem önemli çalıştayların olduğu hem de eğlenceli etkinliklerin, müzikal ve konserlerin olduğu Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivalimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakmak için çevre ve sıfır atık konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, festivalin son gününde Selçuklu Kongre Merkezi’nde seyirciyle buluşan sanatçı Yusuf Güney’e katılımı sebebiyle çift başlı kartal sembolü takdim etti.