Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali farkındalığı artırıyor

Konya’da Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen Çevre ve Sıfır Atık Festivali doğayı koruma, çevreyi kirletmeme, çevreye saygılı olma, atıkların geri dönüşümüne ve ekonomiye kazandırılabilir şekilde toplanması gibi konularda farkındalık oluşturuyor.

Artan dünya nüfusu, kentleşme ve sanayi üretimi sebebiyle oluşan çevre ve insan sağlığının bozulması tehdidine dikkat çekmek ve bu alanda örnek bir farkındalık çalışması olan Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılışta tören için getirilen kurdele etkinlik çerçevesinde tekrar kullanılması için kesilmedi. Sıfır atık seferberliği çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca himaye edilen festivalde, Konya Büyükşehir, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram İlçe Belediyeleri de paydaş olarak yer alıyor. Ayrıca çevre ve sıfır atıkla ilgili çalıştayda ülke genelinden birçok kamu kurumu da konuşmacı ve dinleyici olarak yer alıyor. 5-6-7 Haziran tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nin içeriğinde ise çevre ve sıfır atık bilincinin, duyarlılığın artırılmasına yönelik paneller, çalıştay, söyleşiler, gösteriler, müzikaller, atölye çalışmaları, konserler gibi pek çok etkinlik yer alıyor.

“Çevre bilincinin oluşmasını arzu ediyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyeleri olarak Çevre Haftası çerçevesinde Çevre ve Sıfır Atık Festivali’ni gerçekleştirdiklerini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Buradaki temel amacımız, özellikle çocuklarımızda çevre bilinci oluşturabilmek. Bunu için onlarca etkinlik, söyleşiler, çocuklarımızın katılabileceği yarışma programları ve konserler oluşturduk. Çocuklar burada paydaş ve festivalimizden ayrıldıklarında zihinlerinde bir çevre bilincinin oluşmasını arzu ediyoruz. İklim değişikliği dünyanın en önemli gündemlerinden birisi. Konya, iklim değişikliğinden en çok etkilenme ihtimali olan il. Dolayısıyla çevre konusunda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bakanlığımızla koordineli işler yapıyoruz. Bundan sonra da bu işleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sıfır atık konusunda bütün çalışmaları en üst seviyede yapmaya gayret ediyoruz”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Türkiye’de ilk defa Konya’da Büyükşehir Belediyesi, Meram, Selçuklu ve Karatay Belediyeleri işbirliğinde Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nin organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek, “Çevre, doğa bizim için çok önemli. Doğayı korumamız gerekiyor ve çevreyle ilgili en başta çocuklarımız olmak üzere gençlerimize ve bütün vatandaşlarımıza farkındalığı kazandırmamız gerekiyor. Bu manada festival inşallah Türkiye’de bir ilk olacak. Konya’daki örnek belediyecilik faaliyetlerinden bir tanesini de burada sergilemiş oluyoruz. Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte merkez Selçuklu, Meram, Karatay Belediyelerimizin işbirliğiyle ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın himayesinde bu organizasyonu gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın eşi değerli Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atık konusundaki çalışmalarını, faaliyetlerini biliyoruz. Onun çizdiği doğrultuda biz de belediyeler, yerel yönetimler olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte sıfır atık konusunda yapılması gereken bütün çalışmaları en üst seviyede yapmaya gayret ediyoruz. Belediyeler, yerel yönetimler olarak çevreyle, sıfır atıkla ilgili atıkların ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması noktasında çok sayıda faaliyet yürütüyoruz ama biz istiyoruz ki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, çocuklarımız bu konuda çok daha üst seviyede bir farkındalığa sahip olsun. En başta çevreyi kirletmeme, çevreye saygılı olma, doğayı koruma sonrasında da atıkların geri dönüşümüne, ekonomiye kazandırılabilir şekilde toplanmasıyla ilgili faaliyetlerde bize yardımcı olsunlar istiyoruz. Bu manada organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Konya’mızda başlattığımız bu festival organizasyonunu inşallah önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi, sürdürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız daha güzel, daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya bırakmak”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 gün boyunca tüm gençlerin, çocukların sıfır artık bilincinin ve farkındalığının oluşması adına çok güzel kazanımlar, deneyimler elde edeceğini vurgulayarak, “Konserlerimiz, seminerlerimiz, panellerimiz, söyleşilerimiz var ve çocuklarımız için çok güzel hazırlanmış müzikaller, çizgi diziler, etkinlik alanları var. Amacımız gelecek kuşaklara, nesillere bu bilincin aşılanması ve böylece daha güzel, daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya bırakmak” şeklinde konuştu.

“Bu dünyayı gelecekteki nesillere daha düzgün bırakmak için bir şeyler yapmak zorundaydık”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, her ne kadar adı festival de olsa çok eğlenceli bir durum için burada olmadıklarını ifade ederek, “Çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza bunu eğlenceli bir hale getirerek anlatmak ve farkında olmalarıyla alakalı bir etkinlik. O açıdan festival diyebiliriz. Kitabın ortasından ve dümdüz konuşmak gerekiyorsa bugün içinde bulunduğumuz dünyamızın hali belli. Çevre, atıklar, iklim değişikliğiyle ilgili problemlerimiz var ve gelecekten emanet aldığımız bu dünyayı biz tekrar gelecekteki nesillere daha düzgün bırakmak için bir şeyler yapmak zorundaydık” diye konuştu.

Festivale gelen vatandaşlar ise, etkinliği çok güzel bulduklarını, çocuklar için önemli olduğunu belirterek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.