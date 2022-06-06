Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali başladı

Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali, düzenlenen açılış programı ile başladı. 3 gün boyunca devam edecek olan festival ile çevre ve sıfır atık bilincinin artırılması hedefleniyor.

Konya, Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen özel ve anlamlı bir festivale ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile düzenlen “Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali” Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen resmi açılış programı ile başladı. Festival Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Belediyelerinin işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Katılımın ücretsiz olduğu festival ile verimliliğin ve kaynakların etkin kullanımının artırılması, geri dönüşümün en yüksek ölçüde sağlanması, çevre ve toplum sağlığının korunması noktasında gelecek nesillerde çevre ve sıfır atık bilincinin oluşturulması hedefleniyor. Bu çerçevede 3 gün boyunca panel, çalıştay, söyleşi, gösteri, müzikal, atölye çalışmaları ve konserler gibi pek çok etkinlik de gerçekleştiriliyor. Çevre ve Sıfır Atık Festivalinde ilk gününde Elifin Düşleri müzikal gösterimi, Güven İslamoğlu ile söyleşi, yeşil enerji paneli ve Selçuk Balcı konseri gerçekleştirildi. Etkinliklerin 2. gününde Harika Kanatlar müzikal gösterimi, Eyüp Kemal Sevinç ile söyleşi, yeşil ulaşım paneli ve Mehmet Erdem konseri ile devam edecek. Festivalin son günü olan 7 Haziran tarihinde de Emiray müzikal gösterimi, Gökhan Çınar söyleşisi, Yeşil Mimari paneli ve Yusuf Güney konseri de izleyicilerle buluşacak.

Festivalin açılışına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve resmi kurumlardan yetkililer katıldı.

“Çevre ve sıfır atık duyarlılığını artırmanın gayretindeyiz”

Türkiye’de ilk defa böyle bir organizasyonun gerçekleştirildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çevre ve sıfır atık konusu yerel yönetimler, belediyeler olarak en önemli gündemlerimizin içerisinde yer alıyor. Başta Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin sıfır atığı sahiplenmesi ve bu proje üzerinde önemle durması ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un da çevre ve sıfır atıkla ilgili konularda üstün gayretleri ve çabalarıyla birlikte biz de yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti çabası içindeyiz. Tabii ki doğayı, çevremizi korumamız gerekiyor ve en başta atık üretmeden atığı daha az üreterek ve geri dönüşüme katkı sağlayabilecek atıkları ayrıştırarak toplayıp hem ekonomimize katkı sağlamayı hem de çevremizi en iyi şekilde korumayı hedefliyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü bizim için önemli. Bu önemli bir gün ve bugünde başlattığımız festivalle birlikte 3 gün boyunca Selçuklu Kongre Merkezi’nde Çevre ve Sıfır Atık Festivali’ne ev sahipliği yapmış olacağız. Bu festival çerçevesinde burada paneller, yarışmalar, söyleşiler düzenlenecek. Atölyelerde çocuklarımıza farklı faaliyetler yaptırılacak ve buradaki organizasyonların neticesinde de hem çocuklarımızın hem gençlerimizin hem de ebeveynlerinin çevre ile ilgili sıfır atıkla ilgili hem bilinçlenme hem de duyarlılıklarının artırılması ile ilgili faaliyetleri de burada yürütmüş olacağız” dedi.

“Emanet bilinciyle bu sorunu yine bizler çözeceğiz”

İklim değişikliğinin gezegenin en büyük problemlerinden biri olduğunun altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bugün dünyamızın ve geleceğimizin en büyük tehlikesinin atıklar ve iklim değişikliği olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sorunlar yoktan var olmadı, dünyayı kirleten biziz. Aynı zamanda çevreyi temizleyecek, atık sorununu ortadan kaldıracak ve iklim değişikliğinin önüne geçecek olan da yine bizleriz. İnsan hem sorunun hem de çözümün tam merkezinde. Ağaç yaş iken eğilir düsturuyla tüm belediyelerimiz okullarda çevre eğitimiyle ilgili uzun yıllardır eğitim veriyor. Bugün içinde bulunduğumuz hafta Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemize kazandırıldı” şeklinde konuştu.

“Bizden sonraki nesillere daha güzel bir dünya bırakmak amacındayız”

“Amacımız gelecek nesle bizim emanet aldığımız kadar temiz bir çevre bırakabilmek” diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Amacımız gençlerimize ve çocuklarımıza çevre bilincini oluşturmak. Burada 3 gün boyunca kongreler, söyleşiler, konserler ve seminerler düzenlenecek. 3 gün boyunca çevre bilincinin oluşması adına her türlü faaliyet Konya Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nde çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm halkımızın beğenisine sunulacak. Belediyeler olarak yine müdürlüklerimiz ve valiliğimizle birlikte hareket ederek Konya modeli belediyeciliğin örneğini dünyaya göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çevre konusunda hepimize görev düşüyor”

Çevre Haftası’nda Konya olarak çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Çevre Haftası münasebetiyle gerek kamu kurumlarımız gerekse belediyelerimiz önemli bir organizasyonu gerçekleştiriyor. Bizim inancımızın çevreye duyarlılığı nettir. Bir taraftan küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle ortaya çıkan tablo, bir taraftan şehirlerin artan aşırı nüfusu şehirleri yaşanmakta zorlanan bir hale getirdi. Buna karşı 7’den 77’ye herkese görevler düşüyor” dedi.

“Festivalle çocuklarımızın zihninde çevre bilinci yer edinecek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meram, Karatay ve Selçuklu Belediyeleriyle ortaklaşa yürütülen Çevre ve Sıfır Atık Festivali’nin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Uğur İbrahim Altay, “İklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehir Konya görünüyor. Bu manada biz de ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk İklim Şurası’nda alınan kararlar bundan sonra Konya İklim Şurası’nda alınan kararlar olarak literatüre geçti. 2053 sıfır karbon hedefi konusu çalışmalarımıza bir yol haritası oluşturdu. İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi projesi çerçevesinde Konya’mız pilot il seçildi. Konya’mızı bisiklet şehri yapmak için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Sıfır atık projemizi merkez ilçelerimiz, merkez dışında 28 ilçemizin koordinasyonuyla yürütüyoruz. Bu yaptığımız festivalle çocuklarımızın zihninde yer edinecek bir etkinlik düzenliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Heyet daha sonra festival alanını gezdi.