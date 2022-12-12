Konya Büyükşehir’in üreticiye lavanta fidesi desteği sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır ilçesinde kurak alanların tarıma ve ekonomiye kazandırılması amacıyla çiftçiye lavanta fidesi desteğini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır’da alternatif ürün olarak örnek ekimi yapılan lavanta başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirini artırmak amacıyla tarımsal destekleri artırarak sürdürdüklerini ifade etti. Güneysınır’ı lavantanın üretim merkezi yapma hedefiyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, lavanta balının yanında hem yağlık olarak ekonomik katma değeri olan hem de görselliği ile turizm destinasyonlarına ev sahipliği yapmayı hedefleyen destek projesinde bu sene de fide dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Önemli bir başarı ortaya koyduk”

Başkan Altay, “Tıbbi Aromatik Bitkiler Damıtma Tesisinin bölgeye kazandırılması ile artan ham madde ihtiyacının karşılanması, bölge çiftçisinin daha fazla alandan gelir elde etmesi, sulanamayan kurak ve atıl arazilerin tarıma ve ekonomiye kazandırılması amacıyla lavanta üretiminin daha fazla alana yayılmasını arzuluyoruz. Susuz tarım yöntemiyle yaptığımız çalışmalar çerçevesinde üreticilerimize sadece 2022 yılında 191 bin 500 adet lavanta fidesi desteğinde bulunduk. Proje başlangıcından itibaren şu ana kadar toplam bin 593 dekar alan ekilmek üzere 1 milyon 911 bin 600 adet fide dağıtımında bulunduk” diye konuştu.

“Öğrencilerimize de katkı sağlıyoruz”

Ereğli İvriz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım ve Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Bölümünde kullanılmak üzere 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yüzde 100 hibe ile 15 bin adet lavanta fidesi verildiğini de kaydeden Başkan Altay, “Ayrıca öğrencilerimize teorik eğitimin yanı sıra sahada da uygulama yaparak teknik olarak kendilerini geliştirme imkanı sağladık. 2 milyon 398 bin 848 metrekare ekilebilir tarımsal alana sahip lisemizde daha fazla nitelikli tarım yapabilmek ve daha fazla ürün elde edebilmek için arıcılık konusunda da teknik destek sağlanarak lavanta balı elde etmeyi planlıyoruz. Elde edilecek ürünlerin değerlendirilmesi ve işlenmesiyle de öğrencilerimize katkı sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.