Konya Büyükşehir’e Tarihi Kentler Birliği’nden “Süreklilik” ödülü

Konya’nın tarihine sahip çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Süreklilik” ödülüne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda “Süreklilik” ödülü kazandı. Tarihi Kentler Birliği’nin 21’nci Olağan Meclis Toplantısı ve bu yıl birliğin kurulmasını sağlayan Prof. Dr. Metin Sözen’in adına verilen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” İstanbul’da Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi yarışmaya; “Alaeddin Bulvarı Cephe Rehabilitasyonu”, “Rüstem Paşa Kervansarayı Restorasyonu”, “Kız Öğretmen Okulu (Eski Rektörlük) Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri”, “Tekel Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri” ve “Konya Torrance Binası Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri” ile katıldı. Beş farklı projeyle katıldığı yarışmanın sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Süreklilik ödülüne layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’yı daha güçlü yarınlara taşımak adına gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Hayata geçirdikleri projelerle tarihi dokuyu koruyarak ortaya çıkardıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şehrimizin kadim mirasını korumak ve yarınlara taşımak en önemli önceliklerimizden. Bu çerçevede yarışmaya katıldığımız projeler Türkiye’ye örnek olacak projeler. Tarihi Kentler Birliği tarafından Büyükşehir Belediye’mize verilen ödül için şehrimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.