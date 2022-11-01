Konya Büyükşehir’den Yunak’a yüksek standartlı mahalle yolları

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Yunak ilçesine 41,8 kilometre daha standardı yüksek mahalle yolu kazandırdı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, maliyeti 42 milyon 945 bin TL’yi bulan yol yatırımının Yunaklılar için hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede sorumluluk alanında bulunan mahalle yollarında kaliteyi yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, alt yapısı ve üst yapısıyla daha güzel ve yaşanabilir bir Konya için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, sorumluluk alanlarındaki mahalle yollarının tamamında kaliteli ulaşım hizmeti sağlayacaklarını söyledi. Bu çerçevede Yunak’a bağlı; 2,1 kilometrelik Kargalı Mahallesi - Afyon il sınırı bağlantı yolu, 4 kilometrelik Sevinç - Ankara sınırı, 2 kilometrelik Altınörs Yayla Yolu, 18 kilometrelik Hursunlu - Gölcük Yaylası, 14 kilometrelik Sülüklü - Boyalı, 1,7 kilometrelik Kurtuşağı - Yukarıali Çomak - Afyon sınırındaki yol çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplamda 41,8 kilometreyi bulan bu yolların Büyükşehir Belediyemize maliyeti 42 milyon 945 bin TL’yi buluyor. Yunaklı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, bu yıl Konya genelinde planladıkları 600 kilometrenin üzerinde mahalle yolu hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını da sözlerine ekledi.