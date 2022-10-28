Konya Büyükşehir’den üreticiye bakliyat paketleme makinesi desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yıllık 200 ton ile kuru fasulye üretiminde Türkiye’de ikinci sırada olan Konya’da coğrafi işaretli Akçabelen Şeker Fasulyesi üretimine ve ihracatına katkı sağlamak için bakliyat paketleme makinesi desteğinde bulunduklarını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarımın gelişmesi amacıyla üreticiye desteğini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsaldaki vatandaşların yaşadıkları bölgede gelirlerini artırmanın öncelik verdikleri konuların başında geldiğini ifade etti. Başkan Altay, bu doğrultuda tarımsal faaliyetlerle ilgili desteklerinin ve sulama yatırımlarının artarak devam ettiğini vurguladı. Konya’nın kuru fasulye üretiminde yıllık 200 tonluk üretimiyle Türkiye’de ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Konyamızda coğrafi işaret almış ürünlerden olan Akçabelen (Çetme) Şeker Fasulyesi üretimine ve ihracatına katkı sağlamak için Akçabelen Mahallemize bakliyat paketleme makinesi desteğinde bulunduk. Makine, bakliyat ürünlerinin paketlenmesi, kalite kaybına uğramaması ve dış etkilerden korunarak tüketiciye ulaşması bakımından çiftçimize büyük katkı sağlıyor. Bölgemizde üretilen şeker fasulyesi, lezzeti ve üretim alanıyla dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Biz de buna katkı sağlamak adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar da çiftçiye verdiği destek dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Ünüvar, “Tesisimizi kurmuştuk ama paketlememiz eksikti. Paketleme makinesini de Büyükşehir Belediyemiz verdi. Allah devletimize zeval vermesin. Burada eskiden kalma, atatan kalma tohumu gün yüzüne çıkarıp şimdi Türkiye’de ve yurtdışında tanınır hale getirdik” dedi.