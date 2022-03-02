Konya Büyükşehir’den trafiği rahatlatacak düzenleme

Konya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklardan olan Ankara Caddesindeki Belh Kavşağı’nda fiziki düzenleme çalışması başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda düzenleme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, araç yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda yaptıkları fiziki düzenlemelerle trafikteki bekleme süresinin azalmasına, yakıt tasarrufuna ve karbon emisyonunun azalmasına katkıda bulunduklarını ifade etti. Bu kapsamda Ankara Caddesi üzerinde bulunan Belh Kavşağı’nda fiziki düzenleme çalışması başlattıklarını belirten Başkan Altay, düzenleme sonrası kavşakta Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi’ni hayata geçireceklerini söyledi. Yaptıkları düzenleme sonrası kavşakta bekleme sürelerinin azalacağını kaydeden Başkan Altay, “Belh Kavşağı’nı günlük ortalama 65 bin araç kullanıyor. Burada yaptığımız düzenleme ile hem sürücülerimizin trafikte bekleme süresi kısalacak hem de karbon salınımını azaltarak her gün yaklaşık 40 ağacı doğaya kazandırmış olacağız. Şehrimizde düzenlenen İklim Şurası’nda da ele alındığı üzere iklim değişikliğinden en fazla etkilenen şehir olan Konya’mızda karbon salınımını azaltacak bu çalışmalar son derece önemli. Hemşehrilerimizin bu süreçte gösterdiği anlayıştan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Planlama dahilinde şehrimizin trafiğini daha akıcı hale getirecek ve karbon salınımını azaltacak düzenlemelere devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin kavşakta sürdürdüğü düzenleme çalışmaları esnasında trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.