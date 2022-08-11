Konya Büyükşehir’den “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 12-14 Ağustos tarihleri arasında “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” düzenleyerek hem ticaretin canlanmasına hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tanıtımına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Konya Bedesteninde ekonomik hareketliliği canlandırmak için “Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri” düzenliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Konya’da, Romalılardan Selçuklulara, Osmanlı’dan günümüze binlerce yıllık geçmişe sahip Bedesten Çarşısı’nın Konya’nın kalbi durumunda olduğunu belirterek, bu önemli merkezin tanıtımı ve ticarete katkı sağlanması için Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri düzenlediklerini söyledi. Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’nin 12, 13 ve 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Başkan Altay, bu çerçevede çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini ve esnafın da bu günlere özel indirimler yapacağını duyurdu. Başkan Altay, tüm Konyalıları ve şehri ziyaret eden misafirleri Tarihi Bedesten Alışveriş Günleri’ne davet etti.

Ziyaretçilerin uğrak noktası olacak

İlk kez düzenlenecek etkinlik çerçevesinde 180 bin metrekareye yakın kapalı alanda kurulu, 2 bin 687 dükkân ve 7 caddeden oluşan Tarihi Konya Bedesteni, esnafın uygulayacağı yüzde 30’a varan indirimlerle gelen misafirlerin uğrak noktası olacak. Etkinlikler 12 Ağustos Cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayacak; söyleşiler, sokak müzisyenleri, temsili kıyafetlerle tarihi canlandırmalar, Mehteran Topluluğu konserleri, Bedesten Çarşısı Fotoğraf Sergisi ve Tarihi Kostümler Sergisi gibi faaliyetlerle devam edecek. Yüzyıllardır ticari faaliyetlere ev sahipliği yapan tarihi çarşı, 5. Uluslararası İslami Dayanışma Oyunları’nın da yapıldığı bu günlerde yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için Konya’nın tanıtımı noktasında farklı bir alternatif oluşturacak. Etkinlik çerçevesinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden 30 farklı sanat ve zanaat Bedesten’in farklı yerlerinde icra edilecek.