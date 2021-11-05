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Konya Büyükşehir’den sarımsak yetiştiricisine makine desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçesinde sarımsak yetiştiriciliği yapan çiftçilerin maliyetini azaltmak, sarımsağın daha geniş alanda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla üreticiye sarımsak ekim ve hasat makinesi desteğinde bulundu.

KONYA 05.11.2021, 14:36
Konya Büyükşehir’den sarımsak yetiştiricisine makine desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir ilçesinde sarımsak yetiştiriciliği yapan çiftçilerin maliyetini azaltmak, sarımsağın daha geniş alanda yetiştirilmesini sağlamak amacıyla üreticiye sarımsak ekim ve hasat makinesi desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir’de sarımsak yetiştiriciliğiyle uğraşan çiftçiye sarımsak ekim ve hasat makinesi desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla Konya’nın 31 ilçesinin tamamına hizmet götürdüklerini belirterek, şehir genelinde üreticiye destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Özellikle gıda, endüstri ve ilaç sanayinde kullanılan sarımsağın başta karasal iklim bölgeleri olmak üzere ülkemizin birçok yerinde yetiştirmeye uygun olmasına rağmen geleneksel yöntemlerle yapıldığı için yoğun işgücü ve emek isteyen bir ürün olduğunu belirten Başkan Altay, “Bu nedenle sarımsak ülkemizin birçok yerinde üretilmiyor. Biz de Büyükşehir olarak bu sorunu gidermek amacıyla Akşehir ilçemizin Gedil Mahallesi’nde sarımsak yetiştiriciliğiyle uğraşan insanımıza sarımsak ekim ve hasat makinesi desteğinde bulunduk” diye konuştu.

Yapılan destekle sarımsak tarımının mekanizasyonunu sağlamak, sarımsak yetiştiren çiftçilerin işçilik maliyetini azaltmak ve sarımsak bitkisinin daha geniş alanlarda yetişmesini sağlamak istediklerini aktaran Başkan Altay, Büyükşehir olarak Konyalı çiftçilerin yanında olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Akşehir’de yaklaşık 2 bin 350 dekar alanda sarımsak ekimi yapılırken, 2 bin 350 ton kuru ve 7 bin ton yaş sarımsak hasat ediliyor. Sarımsağın dikim ve hasadının dekara işçilik maliyeti yaklaşık 2 bin TL’yi bulurken, desteklemesi yapılan makineler ile üreticiye yaklaşık 5 milyon TL işçilik giderlerinden tasarruf sağlanarak ekonomilerine katkıda bulunulmuş olacak.

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