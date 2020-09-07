Konya Büyükşehir’den Karapınar’a 183 kilometre mahalle yolu
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2020 YILI YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA KARAPINAR İLÇESİNE 28,8 KİLOMETRE DAHA MAHALLE YOLU KAZANDIRDI.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programı kapsamında Karapınar ilçesine 28,8 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı yatırım programı kapsamında ilçelerdeki mahalle yollarında standartları yükseltiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçede altyapı ve üst yapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Konya’nın ilçeleriyle birlikte gelişmesini sağlamak için yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi. 2020 yılı yatırım programında Karapınar ilçelerinde 28,8 kilometrelik mahalle yolu yatırımı bulunduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Karapınar ilçemizin yollarının standardının yükselmesi için bugüne kadar ilçe merkezinde prestij caddeleri hayata geçirdik, mahalle yolu yatırımlarına ve parke desteğine devam ediyoruz. 2020 mahalle yolu yatırımlarımız kapsamında Karapınar’da bulunan 18 kilometrelik Hotamış-Kayacık-Büyükaşlama mahalle yolumuz ile 3,3 kilometrelik Karakışla Yolu, 5,5 kilometrelik Yenikuyu Yolu ve 2 kilometrelik Çiğil Yolu tamamlanarak standardı yüksek olarak hizmete girdi. Karapınar İlçemize Yeni Büyükşehir Yasası sonrası yaptığımız mahalle yolu uzunluğu 183 kilometreye ulaştı. İlçemiz için hayırlı olsun” dedi.
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